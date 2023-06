PRANDELLI, Italiano dovrebbe restare a Firenze

Fonte: dagli inviati Luciana Magistrato e Mattia Carletti

L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli, dal Teatro di Fiesole per l'iniziativa benefica 'Grazie Cesare' che celebra la sua Fiorentina, ha parlato ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Forse mi sono innamorato prima della Fiorentina che di Firenze. Anzi, senza forse. Se mi dispiace non aver indossato la maglia viola da giocatore? Certo, ma ho vissuto cinque anni fantastici in panchina ed è come se avessi giocato".

Guarda le partite oggi?

"Con uno sguardo diverso, con il cuore da tifoso. Quindi è ancora più complicato".

La finale di Conference?

"Ho un rapporto strano perché quando vedo la Fiorentina andare in difficoltà soffro. Per fortuna ultimamente ha sempre offerto un gioco interessante".

Similitudini con la sua Fiorentina?

"Voglio dire che Italiano ha dimostrato di avere continuità di gioco al suo secondo anno e il terzo sarà ancora meglio perché avrà più tempo per lavorare sui dettagli. Qualche analogia comunque c'è".

Non dovesse arrivare il trofeo?

"Intanto pensiamo che vada bene, restiamo positivi. Ma è stata comunque una stagione importante, con due finali e la lotta per andare in Europa".

Le voci su Italiano al Napoli?

"Restare sarebbe importante per lui così come per Firenze. Io penso che resti perché sarebbe fondamentale per lui ricominciare la stagione dopo due anni fatti bene. Quando l'ho allenato io era un ragazzino con personalità, poi non si poteva pensare a questa carriera. Di sicuro era curioso e questo l'ha portato alla ribalta del calcio italiano".

Lei non allenerà più?

"L'ho deciso con equilibrio. Mi resta la passione ma basta con il ruolo da allenatore e ovviamente non mi offro a nessuno anche per altri ruoli".