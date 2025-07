Dagli inviati Galloppa: "Bene all'inizio, poi la Fiorentina ha giocatori forti. Ci siamo divertiti"

Il tecnico della Primavera Daniele Galloppa si è soffermato ai microfoni dei media presenti tra cui Firenzeviola.it dopo l'amichevole giocata contro la prima squadra della Fiorentina: "Sono contento della personalità del primo tempo, poi avevamo davanti una squadra con giocatori veramente forti. È stata una partita divertente. Siamo ancora all'inizio, c'è tanto da lavorare e abbiamo ricostruito tanto. C'è ancora da migliorare soprattutto per i nuovi che sono entrati nel secondo tempo.

Però è il ruolo nostro e speriamo di farcela. La prestazione di Puzzoli? L'ho messo con falso nueve però con la possibilità di tornare dietro a giocare il pallone anche per far uscire Pablo Mari. Non avendo ancora una punta di ruolo davanti ha giocato lui e ha fatto molto bene. Come sta Maiorana? Stefano sta migliorando, è in crescita: ha l'atteggiamento giusto ed è destinato a crescere"