"Tocca chiuderla a Firenze": le aperture dei quotidiani spagnoli sul 2-1 del Betis coi viola

Dopo il triplice fischio del Benito Villamarin, con la Fiorentina sconfitta 2-1, le edizioni online dei quotidiani sportivi spagnoli si dedicano alla vittoria del Betis nella semifinale d'andata di Conference League. "Il Betis lascia in vita la Fiorentina", titola il Diario de Sevilla nel suo commento al successo andaluso, in attesa del ritorno al Franchi fra una settimana, giovedì 8 maggio. "Il Betis meritava più margine e dovrà chiudere la pratica a Firenze", scrive invece Estadio Deportivo, giornale sportivo andaluso. Insomma in Spagna la critica sportiva ha visto un Betis dominante per larghi tratti della sfida ma incapace di dare il colpo del ko alla squadra di Raffaele Palladino che, dopo lo svantaggio per 2-0 con reti di Ezzalzouli ed Antony, trova la rete del 2-1 con capitan Ranieri.

Anche i quotidiani nazionali spagnoli trattano il tema in apertura dei loro siti web: "Il Betis sorride solo a metà", scrive As. "Tocca chiuderla a Firenze", specifica Marca nella sua versione online. Molto più ottimista il quotidiano Sport: "Il Betis è ad un passo dalla finale di Conference League". Infine, il Mundo Deportivo è in linea con i primi titoli: "Il Betis lascia in vita la Fiorentina".