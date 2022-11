NARDELLA, Novità sul T. de France in Italia. Qatar...

Dario Nardella, Sindaco di Firenze, è intervenuto durante l'evento sugli Stati Generali delle Società Sportive. Queste le sue parole: "Ci sono molti progetti che stiamo realizzando, uno di quelli più interessanti è il Pala Wanny. Abbiamo già messo in bilancio 6,5 milioni euro di investimento sulle piscine. Ci sono interventi che toccano tanti settori dei vari sport, anche l’atletica ad esempio. Abbiamo messo anche 120 mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Rimane da parte però la manutenzione e la gestione degli impianti. Dico fin da ora che sarà necessario aiutare le società sportive. Non basta intervenire solo sui consumi, vanno introdotti strumenti più efficaci per la manutenzione degli impianti. Vanno abbattuti drasticamente i consumi energetici con le energie rinnovabili".

Sulle scuole

"Le scuole si collegano allo sport. Gli impianti sportivi, all’interno delle scuole, sono fondamentali. Molti studenti, dopo il ciclo scolastico, terminano anche le attività sportive. Ciò va fermato e bisogna spingere sempre di più verso l’educazione allo sport".

Sui grandi eventi

“Hanno senso se sono collegati alle società sportive. Con il tennis stiamo ragionando che l’ATP 250 sia legato ai circoli che sono collegati sul territorio, stessa cosa sul ciclismo. La candidatura al Tour de France deve essere occasione per trovare risorse per le attività legate al ciclismo nel territorio. È stato ufficialmente costituito il comitato promotore del Tour de France, io ne sono il presidente. Lo sport non ha bisogno di investimenti faraonici, non deve inseguire l'economia, come sta succedendo in Qatar. Va costruita un’industria dello sport che parta dai giovani, dalle scuole".