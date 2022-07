MOENA, Rivivi la seduta dei viola di stamani

11:20- Anche Nico, Cabral e Kouamé hanno abbandonato il campo. Termina l'allenamento di stamani, con alcuni giocatori viola che adesso sono impegnati a firmare autografi ai bambini del Viola camp.

11:10- Nico Gonzalez, Kouame e Cabral rimangono in campo coi portieri. I tre attaccanti provano conclusioni partendo con spalle alla porta: controllo orientato e conclusione.

11:07- Finisce la partitella. Squadra che sta guadagnando gli spogliatoi.

11:03- Continua l'esercitazione specifica per coinvolgere i play ed in particolare Mandragora, "jolly" per le due squadre.

10:53- Gran gol di Zurkowski da fuori, destro da venti metri che riscuote grani applausi del pubblico.

10:50- Il particolare della partitella è che, nella sfida gialli vs rossi, Mandragora indossa la casacca blu. Da lui devono passare tutte le azioni offensive.

10:49- Ricomincia la partitella. Squadre invariate.

10:46- Finisce la partitella a tema. Un breve break prima di tornare a lavoro per i viola.

10:45- Gran parata di Gollini su un sinistro secco di Nico Gonzalez. Applausi dei presenti.

10:43- Italiano incita la squadra ed in particolare Zurkowski a velocizzare il possesso.

10:40- Continua la partitella a tema possesso palla. I due portieri coinvolti adesso sono Terracciano e Gollini, incaricati di gestire i primi possessi.

10:36- Intanto, accanto alla tribuna stampa, continua il lavoro di riabilitazione di Gaetano Castrovilli. Con lui anche Riccardo Saponara a fare esercizi a parte.

10:29- Inizia un'esercitazione 11 vs 11 in un campo ridotto; le porte sono lungo i due lati del campo. Si tratta di una partita a tema, con difesa passiva e obiettivo da chi ha il possesso di arrivare a dieci passaggi.

10:25- Finisce il torello, i due gruppi si uniscono a centrocampo.

10:20- Continua il torello dei due gruppi. Portieri impegnati invece in esercitazioni su tiri da pochi passi.

10:17- In palestra anche Aleksa Terzic: il serbo è impegnato in sollevamento pesi.

10:15- Bianco lascia il campo per dedicarsi a lavoro di palestra. Lo stesso per Amrabat.

10:12- Finita la prima parte di riscaldamento. Squadra che si divide in due gruppi, ognuno dei quali sta svolgendo un torello.

10:10- Dall'altra parte del campo esercizi specifici per i portieri.

10:07- Corse su un lato del campo per gran parte del gruppo squadra.

10:03- Gruppo squadra che inizia il riscaldamento in campo: Lorenzo Venuti si allena a parte, mentre non si vede ancora Riccardo Saponara.

10:00- Entra la squadra tra gli applausi del pubblico.

09:55- Nico Gonzalez insieme ad Italiano: i due si scambiano il pallone con lanci lunghi, scherzando prima dell'allenamento.

09:54-Già in campo Vincenzo Italiano, che con parte del suo staff sta discutendo probabilmente del programma odierno.

09:50- Prima di scendere in campo, lavoro di riscaldamento in palestra per la Fiorentina, con gran parte della squadra impegnata con cyclette e stretching.

Decimo giorno di ritiro per la Fiorentina: dopo la doppia seduta di ieri, oggi la squadra viola affronterà solo un allenamento (questa mattina). Italiano & Co. si preparano a scendere in campo al Benatti di Moena, qui su FirenzeViola.it potrai seguire la diretta testuale della seduta, con foto e curiosità dalla sgambata di oggi.