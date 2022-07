MOENA, Rivivi l'allenamento viola della mattinata

11:20- Nel post-partitella discorso di Italiano alla squadra. Il tecnico viola è parso poco contento dell'impegno e di quanto visto in mattinata.

11:10- Fine della partitella. Applausi del pubblico per la prima parte di allenamento.

11:05- Altro gol dei rossi, che segnano ancora con Gabriele Gori.

11:04- Dopo il problema fisico, Milenkovic rientra e sembra non aver accusato il colpo.

11:03- Attimi di apprensione per Nikola Milenkovic, che a causa di un allungo provato per recuperare ad un suo errore, si ferma per un problema ad un polpaccio.

11:02- Ikoné anche oggi tra i più in palla. Gol del 3-0 per i rossi per il francese.

11:00- Doppia strepitosa parata di Cerofolini, che prima cancella un tiro da pochi metri a Benassi e poi si ripete su Pierozzi.

10:59- A segno anche Mandragora per il raddoppio dei rossi.

10:55- Tanto pubblico anche per la seduta mattutina, con la tribuna quasi esaurita.

10:53- Portieri che adesso sono Rosati e Cerofolini, rispettivamente con la squadra gialla e quella rossa. Portieri sollecitati a toccare molti palloni e rischiare.

10: 50- Dopo poco più di dieci minuti, finisce la prima parte della partitella. Si riparte a breve con un cambio di campo.

10:48- Errore di Gollini in impostazione e Bianco ne approfitta portando in vantaggio i rossi nella partitella a campo ridotto.

10:46- Dopo il pronto intervento del dottor Pengue, il terzino è rientrato in campo con una fasciatura e non sembra aver grosse ripercussioni alla mano.

10:44- Problemi per Biraghi. Il capitano della Fiorentina è caduto male dopo un contrasto ed è ora fuori dal terreno di gioco per un problema al polso sinistro.

10:40- Dall'altra parte ci sono Terracciano, Quarta, Igor, Milenkovic, Terzic, Bianco, Maleh, Mandragora, Gori, Nico, Ikoné.

10:39- Italiano istruisce i suoi prima dell'esercizio e cambia qualche pedine tra le squadre: con la pettorina gialla c'è ora Benassi, insieme a Biraghi, Rasmussen, Milenkovic, Pierozzi, Amrabat, Duncan, Bonaventura e Kouame (Gollini in porta).

10:35- Finisce la parte di esercitazione tattica. Adesso cambio di esercizio, con una partitella a campo ridotto.

10:33- Tentativo in girata volante di tacco di Cabral. Pallone fuori ma tanti applausi da parte del pubblico.

10:28- Portieri in grande spolvero in questa esercitazione di attacco con difesa passiva. Applausi per Cerofolini, autore di una gran parata su un tentativo a botta sicura di Mandragora.

10:25- Altra bella parata di Gollini su Kouamé. L'ex Atalanta sembra in gran forma.

10:22- Continua l'esercitazione per l'attacco. Da segnalare una gran parata di Gollini su Nico Gonzalez.

10:20- Mentre il gruppo si allena in una metà campo, dall'altra parte Rasmussen e Gori svolgono un esercizio a parte con il preparatore Tito Ivano.

10:17- Dopo qualche minuto di riscaldamento, inizia un'esercitazione tattica del gruppo: gioco che si sviluppa in una sola metà campo, con le due squadre divise per casacche che attaccano a turno verso la porta.

10:10- Dei giocatori della prima squadra, assenti nel gruppo squadra Saponara e Venuti. Per i due probabile lavoro a parte in palestra, mentre Zurkowski allenamento sul campo ma in solitaria con un preparatore atletico.

10:07- Da segnalare il nuovo look di Gabriele Gori, che si è nettamente accorciato i capelli.

10:05- Prima dell'inizio della seduta, Italiano ha tenuto un breve discorso alla squadra al centro del campo. Volti concentrati e poche parole.

10:00- Prima dell'ingresso in campo della squadra, lo staff distribuisce alcune pettorine ad i calciatori viola (Bonaventura, Cabral, Biraghi, Sottil, Duncan, Milenkovic, Kouamé, Rasmussen).

09:55- Staff che fa il suo ingresso in campo per posizionare alcuni oggetti (sagome) che serviranno per esercizi sui piazzati.

09:50- Portieri in campo. Esercizi di riscaldamento per Gollini, Terracciano, Rosati e Cerofolini.

09:45 - Fiorentina già arrivata al centro sportivo Benatti: attivamento in palestra sulle cyclette per tutti i giocatori di movimento (a turno), mentre i portieri agli ordini del preparatore Porracchio sono già sul campo per iniziare il lavoro con la palla

Inizia la seconda settimana di ritiro viola in Val di Fassa: dopo le ventiquattro ore di riposo concesse da Vincenzo Italiano ai suoi, la Fiorentina torna stamani in campo al Benatti di Moena. Lavoro atletico ma anche tattico nella prima delle due sedute odierne (i viola torneranno in campo anche alle 17). I nostri inviati a Moena seguiranno l'allenamento e tutta la giornata di giocatori e staff; nel live di FirenzeViola.it, vi racconteremo passo per passo il lavoro sul campo che inizierà a breve.