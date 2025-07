Shock al mondiale per club: infortunio gravissimo per Musiala in PSG-Bayern

Infortunio shock per Jamal Musiala nella partita tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco valida per i quarti di finale del Mondiale per Club. Al 3' di recupero del primo tempo, il fantasista viene imbeccato in profondità, Donnarumma lo anticipa (sul pallone) in uscita bassa, ma il tedesco è sfortunato per come avviene l'impatto. Le immagini televisive sono tremende e lasciano presagire a un lungo stop per lui dato che si nota il piede sinistro assumere un giro del tutto innaturale. Il giocatore ha lasciato il campo in barella.

Eloquente la reazione di Donnarumma che dopo aver visto la portata dell'infortunio del suo avversario si è coperto il volto e si è messo a terra, quasi scioccato da quello che aveva visto. Si attendono dunque indicazioni più precise da parte del Bayern Monaco in merito. Nel frattempo Kompany lo ha cambiato con Gnabry che ha preso il suo posto in campo. Applauso da parte di tutto lo stadio all'annuncio della sostituzione a inizio secondo tempo.