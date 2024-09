MALDINI, Coverciano e Nereo Rocco speciali per me

Paolo Maldini è uno dei premiati per il trofeo Nereo Rocco, la cui cerimonia si è svolta stasera al Centro Tecnico Federale di Coverciano. La leggenda del Milan e del calcio italiano ha preso la parola per raccontare le tante emozioni della serata: "Sono onorato di essere qui e di ricevere un premio a Firenze, dove ho fatto giocato la mia ultima partita. In tutta la mia carriera sono stato attento a dei valori che mi ha passato il mio papà. Questo luogo, Coverciano è speciale: qui ho preparato Mondiali, Europei, giocando 126 volte per la Nazionale. La prima volta che sono entrato qui avevo 15 anni per un provino in cui fui scartato.

Qui non venivo dal 2002 e questo posto per me è pieno di emozioni. Poi Nereo Rocco è stata una persona di riferimento per me e per mio papà. Mi ricordo dov'ero quando seppi la notizia della sua scomparsa. Questo evento lega luoghi e personaggi che hanno segnato la mia vita e ringrazio ancora tutti per questo premio".