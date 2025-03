L'allenatore del Genoa U18 Ruotolo: "Vincere questo trofeo ha un valore immenso"

L'allenatore del Genoa U18 Gennaro Ruotolo ha parlato nel post partita dopo aver vinto la Viareggio Cup contro la Fiorentina: "Vincere questo trofeo ha un valore immenso. Era un torneo importante, faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno fatto tanti sacrifici. Se lo sono meritato. Sicuramente è una bella soddisfazione vedere giocare così i nostri ragazzi, vederli gioire e festeggiare così. Sono migliorati molti. Non era facile per la Fiorentina affrontarci. Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita. Volevamo far capire agli avversari che noi volevamo portare a casa il trofeo".

Il futuro? "Per ora penso a togliermi delle soddisfazioni, ma nel calcio mai dire mai. Ci fa un immenso piacere che anche la società fosse qui a vederci, che si informi su di noi. La società ci tiene molto al settore giovanile".