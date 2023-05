ITALIANO (S. STAMPA), Jovic-Terzic, caso chiuso. Firenze...

Dopo la vittoria contro l'Udinese, Vincenzo Italiano ha parlato così in conferenza stampa: "Difficile da preparare come tutte le altre partite perché la delusione di giovedì andava smaltita velocemente perché abbiamo un'altra chance importante e oggi avevamo un giorno e mezzo per prepararla. Quando entri in campo concentrato si fa gol nel momento giusto e si evitano svarioni evitabili. Abbiamo vinto meritatamente e questo è lo spirito che volevo vedere per arrivare con entusiasmo e fiducia a giovedì".

Nel finale Firenze le ha trasmesso l'affetto di cui avete bisogno...

"Tutta Firenze? Non me ne sono accorto. Questa è una curva che mi rimarrà impressa finché farò questo sport e starò nel mondo del calcio perché questa è una curva che fa vincere le partite e dà una mano. Stringerci davanti a loro è stato per dimostrargli che noi a Basilea daremo tutti e cercheremo di renderli orgogliosi della nostra squadra. Vogliamo regalare emozioni e una squadra che raggiunge questi risultati nonostante 54 partite sta dando l'anima".

Perché l'altra parte di Firenze cosa ha fatto?

"Non ho nulla da spiegare. È una mia convinzione e quello che percepisco, ognuno può fare quello che vuole".

La posizione e la condizione di Castrovilli?

"Castrovilli deve sfruttare questo periodo per arrivare al massimo della sua forma in vista della prossima stagione. Lo sta facendo e sta alzando il valore delle sue prestazioni: sono contento di come sta rispondendo. I ragazzi volevano rimediare la partita di giovedì e penso che debba essere questo il nostro atteggiamento a Basilea anche se non sarà semplice".

Cosa è cambiato rispetto a giovedì scorso?

"Col Basilea abbiamo avuto più dominio di oggi... Abbiamo lavorato in maniera un po' diversa ma l'ha concesso l'Udinese, il Basilea ha giocato in maniera diversa e non è semplice scardinare certe difese. Abbiamo staccato per venti minuti e ci sono costati caro".

Come sta Cabral?

"Ha sentito fastidio al piede, non si è allenato e non era a disposizione. Speriamo di averlo al 100% giovedì perché ci vorrà gente che sta bene e che è al massimo della condizione fisica e mentale. Chi non starà in queste condizioni non metterà piede in campo a Basilea":

Jovic e Terzic?

"Quando ti bussano in ufficio chiedendo scusa, mortificati per quello che è successo, non puoi che perdonarli. Sanno che hanno mancato di rispetto a tutti ma si sono pentiti e il caso è chiuso. In questi 20 giorni dobbiamo stare tutti uniti".

Il rosso a Bonaventura?

"Ero distante e ho visto solo i giocatori strattonarsi. Purtroppo sono stati espulsi entrambi e non avremo Bonaventura a Torino".