Dagli inviati Inter Primavera, Zanchetta sulla finale: "Con la Fiorentina sarà una bella sfida"

Andrea Zanchetta, allenatore dell'Inter Primavera che dopo la vittoria con il Sassuolo si è guadagnato la finale Scudetto contro la Fiorentina, ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it dal Viola Park: "All'intervallo non è successo nulla di particolare perché già prima potevamo pareggiare. L'equilibrio è stato rotto da errori grossolani nostri, il Sassuolo è una squadra tosta e quando va in vantaggio è difficile da scardinare. Ma i miei ragazzi mi sono piaciuti, segnando da palla inattiva ma con altre situazioni importanti. Possiamo avere anche più qualità per finalizzare quello che produciamo".

Come mai pochi giovani in prima squadra?

"Al Barcellona c'è una filosofia radicata da anni. Noi stiamo lavorando in questo senso, abbiamo avuto cinque esordi e siamo orgogliosi di questo. Stiamo cercando di alzare l'asticella".

Venerdì c'è la finale contro la Fiorentina al Viola Park.

"La Fiorentina può giocare in casa ma sarebbe un mezzo alibi. Abbiamo giocato anche contro 40mila persone quindi dovremmo essere vaccinati. Sappiamo la bravura della squadra viola e del suo allenatore: sarà una bella partita. Dovremo recuperare delle energie e presentarci al meglio".

Cosa è successo a Mosconi?

"Una ginocchiata sul gluteo ma sembra una cosa risolvibile. Vediamo".

Cosa ha detto a Calligaris?

"Niente... È stato bravo sia in partita che nei rigori, ma la sua bravura è risaputa. È cresciuto ulteriormente anche a livello caratteriale, gli farò i complimenti come a tutta la squadra. Spero mi regalino un'ultima soddisfazione".