GALBIATI, Hamrin storia del calcio, ma anche grande uomo

Fonte: dai nostri inviati al Franchi - Luciana Magistrato e Giacomo Galassi

FirenzeViola.it

C’è anche Roberto Galbiati, ex difensore viola, al Franchi, dove si trova il feretro di Kurt Hamrin, leggenda della Fiorentina recentemente scomparsa. “Non l’ho visto giocare - racconta Galbiati alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it - però l’ho conosciuto come uomo dopo che aveva smesso di giocare. Rimarrà non solo nella storia della Fiorentina, ma del calcio mondiale. Ci ricordiamo tutti della famosa finale del Mondiale col Brasile, come giocatore tutti sappiamo chi era. Mentre io l’ho conosciuto come uomo, e posso dire che è stato un grande uomo”.