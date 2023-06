FRANCHI, Cori e fumogeni: poi l'ovazione per...

Fonte: Dall'inviata al Franchi, Luciana Magistrato

Scaldati dal dj Gian Nobile che ha chiuso il suo dj set con una canzone dedicata alla Fiesole (i proventi andranno proprio a favore della curva), oltre trentamila tifosi hanno riempito man mano lo stadio Franchi con bandiere e sciarpe oltre che maglie di ogni giocatore e di ogni età e livello, da Batistuta a Ribery, fino a Ceccherini e Cois.

Cori da stadio non sono mancati anche sopra la musica e l'immancabile "ola" ha accompagnato i tifosi al fischio d'inizio, con la partita da vedere attraverso i 4 maxi schermi installati dalla Fiorentina. E un'ovazione si è levata appena si è sentita la voce di Massimo Marianella, cronista di Sky, entrato ormai nei cuori dei tifosi viola (salutati anche in diretta) soprattutto dopo l'urlo al gol di Barak a Basilea, insieme alla sua "spalla" Minotti che, come detto a Radio Firenzeviola nell'immediata vigilia, si è appassionato alla Fiorentina di cui da giovane giocatore indossò la maglia anche se solo per una partita. Poi il via a fumogeni in curva e in tribuna a dare colore allo stadio prima del fischio.