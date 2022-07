FOTO-VIDEO FV, Squadra ha lasciato i campini

La Fiorentina è in procinto di partire alla volta dell'Austria (scalo a Bolzano col treno Charter, poi direzione Innsbruck) per la tournée che la vedrà impegnata sino al 6 agosto. La squadra, che lascerà Firenze alle ore 12:50, si è congedata in questi minuti dal centro sportivo "Davide Astori". Assenti Pulgar, Kokorin, Dragowski e Gori. Dodo si unirà in Austria. Questi video e foto realizzati da FirenzeViola.it: