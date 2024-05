FOTO-VIDEO FV, ATENE PRONTA AD ACCOGLIERE I TIFOSI, VIA AL FAN FESTIVAL

Fonte: Dall'inviato ad Atene, Tommaso Loreto

Atene si prepara ad accogliere i tanti tifosi di Fiorentina e Olympiacos per questa finale di Conference League, 10mila solo dall'Italia. Un momento storico per entrambe le squadre vogliose di portare a casa il trofeo. E a piazza Kotzia, sta prendendo il via il Fan Festival, una sorta di villaggio per intrattenere entrambe le tifoserie. Nella piazza, raggiungibile anche con la metro, l'ambasciatore della Conference, l'ex difensore greco campione d'Europa con trascorsi nel Perugia e nella Roma oltre che nell'AEK sede della finale, Traianos Dellas (intervistato ieri in esclusiva a RFV), ha posizionato nelle ore scorse la Coppa con la quale i tifosi potranno immortalarsi in una foto ricordo. Pronto il dj set oltre a tanti giochi ed altri intrattenimenti oltre al merchandising dove acquistare maglie e sciarpe celebrative dell'evento.

Visto il gran numero di tifosi e gli incidenti che hanno caratterizzato altri eventi sportivi in cui sono coinvolte le squadre greche (tra di loro c'è grande rivalità) saranno adottate misure di sicurezza molto restrittive per evitare contatti, con almeno 6mila agenti di polizia in azione. Ai quali si sommeranno le squadre della Digos di Firenze, arrivata ieri al completo nella capitale greca per ragioni di sicurezza.