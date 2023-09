FOTO, L'ex viola Di Livio ct a Coverciano e non solo

Si torna sempre nei posti del cuore, si dice. E per Angelo Di Livio l'occasione per tornare a Firenze, dove è stato protagonista e poi capitano tra il 1999 e il 2005, è il suo incarico di commissario tecnico della Nazionale delle Poste, che ricopre ormai da alcuni anni. Ovviamente l'ex soldatino, oltre ad andare a Coverciano, dove è impegnato nel torneo 'Azzurri Partner club' tra gli sponsor FIGC, ha portato lo staff a mangiare in uno dei ristoranti che amava frequentare, la Buca di San Giovanni, dove non poteva mancare la foto di rito con Piero Frija, proprietario, insieme ai fratelli, del locale in piazza Duomo.