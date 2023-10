FOTO FV, Tajani nomina ambasciatore Spalletti

Fonte: dalla nostra inviata- L. Magistrato

Primo giorno di ritiro per la Nazionale Italiana. Da Coverciano ha preso la parola il vicepremier e ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani, che ha consegnato una targa al Ct Luciano Spalletti nominandolo ambasciatore italiano in ambito sportivo: "Quello di sostenere la Nazionale è un dovere di tutti; è un privilegio rappresentare nel mondo l'Italia, non è solo un fatto di calcio ma è di più. La politica estera non la fa solo un ministro ma anche lo sport, la cultura ecc. E lo sport non è solo risultati ma anche valori. Uno può essere bravo a giocare ma se non va oltre il dono che gli ha dato il Padreterno, non vale.

Chi fa sport è un ambasciatore per far apprezzare il nostro paese nel mondo. Oggi sono venuto qua per nominare ambasciatore dello sport mister Spalletti, non solo perché allena la Nazionale ed è l'immagine del nostro calcio nel mondo ma è anche una persona di valore. Non puoi farlo rappresentare da uno che è famoso o fare bene gli schemi ma devono esserci dei valori, l'immagine positiva dell'Italia, la sostanza. Ritengo che Spalletti sia la persona giusta per rappresentare l'Italia" ha detto il ministro.