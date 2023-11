FOTO FV, Striscione su Fio-Juve: "La partita della vergogna"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

È ancora polemica la Curva Fiesole nei confronti dei vertici del calcio italiano. La settimana scorsa infatti, il nucleo storico del tifo viola aveva chiesto il rinvio di Fiorentina-Juventus per rispetto delle persone colpite dalle violenti piogge in tutta la Toscana, non trovando una risposta positiva da parte della Lega Serie A. Oggi, prima di Fiorentina-Bologna, fuori dal Franchi è comparso uno striscione da parte dei tifosi viola che recita: "05/11/2023 - La partita della vergogna. Lega italiana figli di p*****a!", in riferimento alla data del match contro i bianconeri.

Di seguito la foto: