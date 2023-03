FOTO FV, Il baby Vannucchi al cs: contatti per il rinnovo

Primi contatti in corso per il rinnovo di contratto del baby portiere (classe 2007) Tommaso Vannucchi. Il giovane estremo difensore dell'Under-18 viola ha fatto visita questa mattina presso il centro sportivo Astori per portar avanti i dialoghi che porteranno presto alla firma del suo primo pre-contratto da professionista col club viola. Il giocatore, accompagnato da alcuni familiari e dall’agente Dal Checco, era stato seguito in passato anche dal PSG. Ecco la foto di Firenzeviola.it: