INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CASTROVILLI IN TRIBUNA PER ITALIA-BOSNIA Gaetano Castrovilli questa sera sarà in tribuna ad assistere ad Italia-Bosnia. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista viola non è al meglio fisicamente e Roberto Mancini ha scelto di preservarlo. Grande dispiacere per il classe '97... Gaetano Castrovilli questa sera sarà in tribuna ad assistere ad Italia-Bosnia. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista viola non è al meglio fisicamente e Roberto Mancini ha scelto di preservarlo. Grande dispiacere per il classe '97... NOTIZIE DI FV PULGAR, OGGI È TORNATO AD ALLENARSI, MA A PARTE Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dopo essere risultato negativo al secondo tampone, Erick Pulgar è tornato ad allenarsi oggi stesso. Il giocatore cileno però, ancora non del tutto recuperato dal punto di vista fisico, ha svolto ovviamente un lavoro... Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, dopo essere risultato negativo al secondo tampone, Erick Pulgar è tornato ad allenarsi oggi stesso. Il giocatore cileno però, ancora non del tutto recuperato dal punto di vista fisico, ha svolto ovviamente un lavoro... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 settembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi