FOTO FV, Boniek all'Ippodromo di Firenze: arriva terzo

Fonte: Samuele Fontanelli

Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juve e Roma e vicepresidente della Uefa, è all'Ippodromo di Firenze per gareggiare con il suo cavallo Giacomo Mail. Come mostra la foto di Firenzeviola.it, Boniek vestito con i colori della Polonia si è presentato al premio Cioccolateria zaini Milano con indosso i colori rosso e bianco della sua Polonia, arrivando terzo in una gara corsa da guidatore gentleman.