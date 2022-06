FOTO FV, Agostinelli al CS: i dettagli del rinnovo

Tutto deciso per il rinnovo di Vittorio Alberto Agostinelli: come anticipato da FirenzeViola.it negli scorsi giorni, il centrocampista della Primavera della Fiorentina ha trovato l'accordo col club viola. In visita al Centro Sportivo assieme al procuratore Paloni per limare i dettagli economici dopo la firma sul contratto, il giovane calciatore si è quindi accordato con la società per un rinnovo che lo legherà alla Fiorentina fino al 2025. Intesa trovata e alcune opzioni per il futuro del classe 2002 sul tavolo dell'incontro di oggi: Agostinelli potrebbe tentare la prima esperienza tra i professionisti nella prossima stagione, con alcune squadre di Serie B (Reggina, Brescia e Perugia) interessate al ventenne. Ecco la foto di FirenzeViola.it: