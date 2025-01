FOLORUNSHO, Sulla condizione: "Pronto al mille per mille"

FirenzeViola.it

Nel corso della conferenza stampa andata in scena oggi al Viola Park, il nuovo acquisto della Fiorentina Michael Folorunsho ha parlato anche delle sue condizioni fisiche in vista di una possibile maglia da titolare nel prossimo turno di campionato, contro il Torino: "Se giocherò titolare deciderà il mister - ha detto l'ex giocatore di Napoli ed Hellas Verona - io sono pronto al mille per mille. Ho una voglia matta di giocare e dimostrare, per riprendermi la Nazionale e tante cose che ho perso in questi sei mesi. Voglio mettermi a disposizione: vengo tanto accostato a Bove, stava disputando una stagione fantastica. Quello che è mancato alla squadra arriva proprio dopo l'assenza di Edoardo: proverò in tutti i modi a cercare di fare bene tanto quanto stava facendo lui, ma nel calcio esistono le caratteristiche e su tante siamo simili ma su tante anche tanto diversi. Mi darà dei consigli e li accetterò ben volentieri: stavano fruttando le sue giocate. È un bravissimo ragazzo, si è messo a disposizione per accogliermi".

