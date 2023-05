FIORENTINA-INTER 1-2, RIVIVI IL LIVE DELLA FINALE

Fonte: cronaca a cura di Niccolò Santi, dall'Olimpico

FINE SECONDO TEMPO

94' - LUKAKU! Adesso c'è il mancino del belga che viene deviato in corner

92' - Bel triangolo fra Nico e Terzic che poi lascia partire il cross e trova la testa di Jovic che però conclude ampiamente al lato

90' - L'arbitro Irrati concedede cinque minuti di recupero

89' - Giallo per Nico che. dopo essere stato anticipato da Gosens, stende l'avversario partito in contropiede

87' - GONZALEZ! L'attaccante prova a sorprendere la difesa avversaria dalla destra: il suo tiro viene ribattuto da Handanovic e poi Cabral si immola di testa ma viene anticipato da Darmian

86' - Adesso gestisce la Fiorentina, alla ricerca di spazi

84' - Cambia anche Inzaghi: Gagliardini sostituisce Calhanoglu

82' - Italiano inserisce Terzic e toglie Dodo

81' - JOVIC! L'attaccante riceve da Gonzalez e spara di testa di pochissimo al lato di Handanovic

80' - CABRAL! Colpo di testa dopo il cross col destro di Biraghi ma la conclusione è troppo centrale

78' - JOVIC! Che occasione: mancino potente e paratona di Handanovic, miracolo

77' - Nico devia una conclusione di Cabral che di poco supera la linea di porta nerazzurra ma c'era il fallo dell'argentino su Handanovic

76' - GOSENS! Dribbling di Lukaku, il classe '94 spara alto

75' - Buona chiusura di Ranieri su Lautaro che evita il peggio in area

74' - BIRAGHI! Altro tentativo, stavolta del capitano, che lascia partire un bolide col mancino dalla lunga distanza, ma la traiettoria si alza

73' - GONZALEZ! L'argentino lascia partire il destro: para Handanovic

71' - SOTTIL! Il classe '99 tenta la deviazione vincente ma finisce a terra in area tra le proteste dei suoi compagni, ma Irrati fa giocare

70' - Bonaventura adesso arretrerà per far spazio più avanti a Jovic

69' - Per la Fiorentina invece entrano Jovic e Ranieri per Amrabat e Quarta

68' - L'Inter sostituisce Dimarco con Gosens

66' - LUKAKU! Tiro del belga respinto malissimo da Terracciano, che poi per poco non si fa sorprendere da Dimarco

65' - Nico prova a mettere in mezzo di testa ma non trova nessuno, poi la difesa dell'Inter recupera

62' - Traversone di Biraghi ribattuto in angolo

59' - Per la Fiorentina invece entrano Sottil e Mandragora, escono Ikoné e Castrovilli

58' - Doppio Cambio per l'Inter: entra Lukaku e fuori Dzeko, dentro De Vrij ed esce l'ammonito Bastoni

57' - Bonaventura scarica per Ikoné che prova il cross, murato in angolo

56' - Ottima chiusura di Dodo su Lautaro che aveva provato l'inserimento

55' - Si scaldano intanto Jovic, Saponara, Mandragora, Duncan e Ranieri

54' - Giallo anche per Quarta dopo un intervento falloso su Dzeko in ripartenza

52' - Gonzalez steso a centrocampo dopo una ripartenza: giallo per Bastoni

51' - Serie di calci d'angolo viola ribattuti dalla retroguardia avversaria che però culminano in un nulla di fatto

50' - CASTROVILLI! Il giocatore si fa spazio e carica il destro, Handanovic devia in angolo. Si rianima la Sud

49' - C'è un fallo a centrocampo assegnato alla Fiorentina, batte Biraghi

48' - Inizio di ripresa meno arrembante rispetto alla partenza del primo tempo

45' - Si riparte! Adesso è l'Inter a toccare il primo pallone

INIZIO SECONDO TEMPO

-------------------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero

44' - Dzeko serve in area Lautaro, trovando la respinta della difesa viola che poi si oppone anche al successivo traversone di Dimarco

41' - Pressing offensivo di Cabral che trasforma in un fallo: Irrati fischia la punizione in favore dell'Inter. Non il miglior Cabral stasera

39' - Ottima chiusura di Milenkovic su Dumfries. Fiorentina in difficoltà

38' - Dopo una serie di batti e ribatti in area, dall'angolo destro Barella mette in mezzo e Lautaro firma la sua seconda rete della serata con una splendida girata al volo

36' - RADDOPPIO DELL'INTER! ANCORA LAUTARO! Sforbiciata dell'argentino sotto la traversa, davanti a terracciano. Ora il punteggio recita 2-1 Inter

34' - Dodo mette in mezzo, Ikoné prova la deviazione di tacco senza successo

33' - Problemi per Nico Gonzalez, che resta a terra: cure in corso, dovrebbe poter proseguire il match

31' - Quarta viene bevuto da Dzeko che mette un pallone basso ben intercettato, però, da Terracciano. L'Inter ha preso fiducia

28' - GOL DELL'INTER! LAUTARO! L'argentino viene lasciato solo in area di rigore da Milenkovic e, a tu per tu con Terracciano, segna il pari: 1-1 il punteggio

27' - L'Inter tenta il contropiede con Dumfries che viene fermato splendidamente da Amrabat col fisico tra le proteste nerazzurre

25' - Occhio all'Inter che ora continua a spingere e prova a riaggiustare la partita

24' - DZEKO! Lautaro verticalizza per il bosniaco che prova a a calciare potente ma spara in Curva Sud

23' - Bonaventura appoggia per Quarta che prova il tiro: palla alta

22' - C'è una palla che viene messa dentro filtrante in area viola, ottima fase di ripiego di Castrovilli che chiude

20' - Serie di finte di Cabral dalla sinistra al limite dell'area nerazzurra, ma il brasiliano viene chiuso

18' - Si è accesa la Curva Nord interista, che finora era rimasta in silenzio per protesta in relazione ai biglietti per la finale di Istanbul

17' - NICO GONZALEZ! Su errore di Dumfries, viola conquistano palla in zona offensiva e Bonaventura serve in area l'argentino che, stavolta, non trova la porta

14' - Lautaro serve in verticale Dumfries, che entra in area da destra e tarda troppo il cross venendo chiuso ottimamante da capitan Biraghi

12' - AMRABAT! Dodò appoggia in area per Bonaventura, che serve fuori area il centrocampista marocchino. Conclusione e palla di poco fuori

10' - Possesso palla della Fiorentina che cerca spazi dal basso per provare a impostare e far male all'Inter

8' - Fase più equilibrata del match dopo i primissimi stanti roboanti dell'undici di Vincenzo Italiano

6' - Dumfries mette dentro per Dzeko che prova a sorprendere Terracciano, che si salva in corner

4' - Doccia fredda per l'Inter che adesso sembra imbabolata: la Curva Sud coi sostenitori gigliati è letteralmente un bolgia

3' - GGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!!!! NICOOOOOOOO GONZALEEEEEEEEEEEEZ!!!!!!! È tutto vero all'Olimpico!!!!!! Bonaventura allarga per Ikoné che mette dentro e Nico insacca!!!!!!!!!!!!! È già 1-0 Fiorentina!!!!!!!!!

1' - Viola già molto offensivi e nella metà campo interista

0' - Ci siamo, si comincia! Primo pallone della partita affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

21:00 - Le compagini si raccolgono attorno al cerchio di centrocampo per osservare un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna

20:58 - Inizia l'inno di Mameli, canta Gaia di fianco alla Coppa

20:56 - Due coreografie mozzafiato nelle curve delle rispettive tifoserie: "Per Noi", recita la gigantografia viola con la testa di Medusa in mano a Tritone

20:53 - "Entra nel mito, sconfiggi il nemico", lo striscione apparso in Curva Sud, che ospita i tifosi della Fiorentina

20:52 - Inizia il cerimoniale in un'atmosfera da pelle d'oca: ecco anche le gigantografie sul campo con le maglie delle due squadre. Fa il suo ingresso anche la Coppa

20:45 - Signore e signori, ci siamo, è la notte delle notti: benvenuti alla diretta testuale di FirenzeViola.it della finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter! Fischio d'inizio alle ore 21:00