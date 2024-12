FERRARI, Fiesole ancora chiusa la prossima stagione

Fonte: Ludovico Mauro

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, ha parlato al termine della riunione presso la prefettura dove si è discusso della sede delle partite della Fiorentina nel corso dei lavori per il restyling dello stadio Franchi: "Oggi è stato un incontro importante perché c'è la disponibilità per rimanere al Franchi che è sempre stata la nostra priorità. Abbiamo mandato nei giorni scorsi una lettera per dare continuità alle parole che abbiamo avuto con la sindaca e nel nostro interesse di capire tutti gli aspetti del progetto. C'è una prima parte del progetto che dovrebbe finire nel 2026 e una seconda parte da capire bene anche per valutare un intervento della Fiorentina per la seconda parte.

La Fiorentina è disposta ad abbandonare il Franchi per una manciata di partite per accelerare i tempi?

"Tutto il cronoprogramma dovrà essere rivisto alla luce degli sviluppi. C'è la disponibilità della Lega di poterci far giocare un paio di turni in trasferta così da avere tutto lo stadio come cantiere per un periodo più lungo".

La collaborazione col comune su che basi e in che tempi potrebbe nascere?

"La collaborazione sta andando avanti da qualche mese, abbiamo lo stesso obiettivo comune ovvero dare a Firenze uno stadio più funzionale e moderno. C'è da parte del comune la volontà di vedere insieme a noi il progetto e vedere bene i costi, oltre ai tempi che per noi sono molto importanti. Uno stadio dimezzato è un grande problema anche economico per noi".

Si è parlato della possibilità che siate coinvolti con un project financing.

"Una volta che abbiamo ricevuto tutte le informazioni necessarie lo diremo a tutti in base a ciò che ci avranno detto".

Come riprenderà la prossima stagione?

"La prossima stagione inizierà esattamente come quella in corso. Grazie a questa riunione abbiamo provato a cpire se ci sarà un accorciamento dei tempi del restyling".