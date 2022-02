ESTERNI, Italiano: "Ecco perché ne voglio tanti"

Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha spiegato cosa vuole dagli esterni e perché ha necessità di averne tanti: "Mi è successo poche volte in carriera di non sostituire gli esterni, però avere gente fresca in mezzo al campo ha dato l'opportunità di non lasciare il pallino all'Atalanta. Gli attaccanti esterni devono lavorare finché hanno possibilità ed energie, senza gestirsi finché ne hanno. Ecco perché ne dobbiamo avere tanti, Sottil e Gonzalez stanno dimostrando di potersi guadagnare un minutaggio elevato rispetto agli altri ma ho sempre detto che giochiamo con tre attaccanti, non solo uno, quindi spero si possa concretizzare di più. Stiamo creando, se riusciamo a mettere dentro qualche pallone in più e aumentiamo in zona gol, qualche soddisfazione in più possiamo togliercela".