DAL V. PARK, Si ferma Parisi, ma non c'è apprensione

Fonte: Dai nostri inviati - A. Giannattasio e A. Di Nardo

Attimi di apprensione al Viola Park quando, a inizio allenamento, Fabiano Parisi si è accomodato in panchina con una borsa del ghiaccio sulla caviglia. Un allarme rientrato però nel giro di pochi minuti visto che la Fiorentina fa sapere come per il terzino ex Empoli si tratti solamente di una botta: sembra evitato quindi il pericolo che Parisi possa saltare il big match di domenica contro la Juventus.