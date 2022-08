DAL CS, Commisso segue in campo l'allenamento

Pochi minuti dopo l'inizio della seduta odierna di allenamento della Fiorentina, sul terreno del Centro Sportivo Davide Astori è comparso Rocco Commisso: il presidente viola, che anche ieri era presente al CS, sta osservando da vicino la preparazione dei suoi in vista di un appuntamento decisivo per la stagione della squadra di Vincenzo Italiano, il doppio incrocio col Twente nei preliminari di Conference League (domani l'andata, fischio d'inizio alle ore 21 al Franchi). Insieme a Commisso anche il dg Joe Barone, che si è seduto in panchina accanto al patron dei gigliati per guardare l'allenamento.