DA CAREGGI, I compagni di Bove lasciano l'ospedale

Fonte: Luciana Magistrato

Sono tanti i compagni di squadra di Edoardo Bove che dopo aver lasciato il Franchi in seguito al rinvio della partita tra Fiorentina e Inter hanno raggiunto l'ospedale di Careggi per esprimere vicinanza al compagno oltre che alla famiglia del giocatore. Da Biraghi a Quarta, passando da Mandragora, Terracciano, Dodo e Ranieri, i giocatori di Palladino, arrivato anche lui qualche minuto prima, sono stati per più di un'ora vicini a Bove. Poi una volta arrivato il primo bollettino che ha rincuorato tutti vista l'assenza di danni acuti, hanno deciso di lasciare l'ospedale per fare ritorno a casa.