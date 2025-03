Dagli inviati Conte esulta in conferenza: "Molto soddisfatto, contro la Fiorentina non era semplice"

Nel post-gara di Napoli-Fiorentina, il tecnico partenopeo Antonio Conte ha preso la parola di fronte ai giornalisti, in sala stampa dalla pancia del Maradona. Queste le sue riflessioni: "Sono molto soddisfatto della prestazione e della risposta della squadra. In un percorso di crescita è normale che, dopo aver creato tanto per 60-65 minuti e portandoti sul 2-0, subire un gol possa generare un’ansia eccessiva. Bisogna essere bravi a gestirla, raffreddare il momento e tenere di più il pallone, continuando a fare le cose nel modo giusto senza concedere situazioni pericolose. I ragazzi hanno fatto bene, sono contento."

Negli ultimi minuti avete sofferto la pressione del risultato?

"Non abbiamo corso grossi rischi e la vittoria è meritata per quanto creato. Abbiamo concretizzato meno di quanto prodotto e questo non mi soddisfa, perché in certe partite domini l’avversario e non puoi andare all’intervallo solo sull’1-0. Basta un episodio e puoi perdere punti, come successo con l’Udinese. Dobbiamo affrontare ogni partita al massimo, senza caricarci di ansia inutile. Oggi non è successo nulla di particolare, ma basta un contatto minimo e si va al VAR. Contro la Fiorentina non era semplice, ma siamo tornati alla vittoria. Ora testa alla prossima sfida con il Venezia, che sarà ancora più difficile".

La risposta degli attaccanti?

"Devo ricevere risposte dalla squadra, non dai singoli: se giocano bene in due e la squadra no, che risposta è? Come con l'Inter, abbiamo giocato una grande partita e dominato per lunghi tratti fino a quando non c'è venuta ansia: è la dimostrazione che anche nelle difficoltà, tutto passa in secondo piano, ma se uno analizza le situazioni poi vede che sono successe cose. La squadra fa passare per normale ciò che non lo è, devo sottolinearlo: mancano infortunati, è normale, va via il migliore, è normale. I ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro nel trovare soluzioni alternative, la prossima volta abbiate fiducia e lasciatemi fare senza dire di giocare col 4-3-3 o altro, la schedina si vince se la giochi dopo. Abbiate fiducia, è un gruppo che ha superato difficoltà e continua a farlo, dando grandi risposte mettendoci una pezza".

Il pubblico può essere l'elemento in più?

"Sì, sinceramente l'atmosfera di oggi mi hanno emozionato. Non penso sia successo tantissime volte, anzi non è mai successo. Oggi è stato un impatto davvero forte, curve e distinti, questo ci riempie di felicità. La gente di Napoli chiede tanto ma al tempo stesso dà e ci sta dando tanto. Noi vogliano continuare a regalare emozioni al di là dei risultati, il tifoso deve essere orgoglioso della propria squadra. Questa per me sarebbe la più bella vittoria, anche per i ragazzi. Grazie da parte mia e dai ragazzi all'ambiente, oggi come sempre ci hanno spinto in una maniera straordinaria. Il tifoso ci ha sempre creduto e deve continuarci a crederci".