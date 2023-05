CARNEVALI, Berardi? Non considerai l'offerta di Barone

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Alessio Del Lungo

Il ds del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato di Domenico Berardi dal palco del premio "Inside the sport": "Berardi ha avuto nell'arco di questi anni più opportunità, anche la scorsa stagione c'è stata un'offerta importante per lui, di molto superiore a quella fatta dall'amico Joe che non ho neanche preso in considerazione (ride, ndr). Detto questo, per me Berardi è un po' la nostra bandiera, ci piacerebbe continuasse con noi e lo ha anche dimostrato in questi anni. Avere un atleta che sposa la propria società deve essre un motivo d'orgoglio per tutti".

Di seguito lo scatto di FirenzeViola.it al dirigente neroverde, premiato: