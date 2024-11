CARCEDO (S. STAMPA), Potevamo pareggiare: bravi viola

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

Juan Carlos Carcedo, allenatore del Pafos, si è così espresso in sala stampa dopo la sconfitta per 3-2 contro la Fiorentina: "Sono molto orgoglioso della mia squadra, anche se purtroppo non abbiamo fatto il gol del 3-3. Comunque abbiamo giocato molto bene".

Come mai non siete riusciti a pareggiare?

"È stato per l'ottima qualità degli avversari. Potevamo pareggiare ma loro sono stati molto bravi".

Con sei punti e ancora due partite, riuscirete ad arrivare tra le prime otto?

"Cercheremo di combattere fino alla fine, dobbiamo giocare davanti ai nostri tifosi e daremo il nostro meglio".

Quando è arrivato a Cipro, avrebbe mai pensato di portare 600 tifosi in trasferta?

"Sono arrivato per fare la storia, sono molto contento di rendere orgogliosi i tifosi. Stiamo facendo bene, continueremo così lavorando duro come abbiamo fatto fino ad ora".