CANNAVARO, Inter favorita ma Viola più motivati

Fonte: dagli inviati Dimitri Conti e Niccolò Santi

Presente al binario 1 della Stazione Termini di Roma per l'arrivo della Coppa Italia nella capitale, l'ex difensore Fabio Cannavaro ha parlato così ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "L'Inter sulla carta è favorita però si tratta di una finale e si devono giocare e vincere. La question e Juventus? Dover giocare dopo quelle notizie non è stato facile per i giocatori. Sono cose che magari vanno fatte a fine campionato sennò si perde un po' di credibilità. È giusto che chi sbaglia paghi però con altre tempistiche".

Cosa farà la differenza per la Fiorentina in finale di Coppa Italia?

"Sicuramente la fame e la voglia di vincere. L'Inter potrebbe pensare più alla finale di Champions, la Fiorentina erano anni che non arrivava ad una finale del genere quindi forse avrà più motivazioni".