BIGICA, Italiano? Si può solo elogiare il suo lavoro

Fonte: Dai nostri inviati L. Magistrato, A. Giannattasio e L. Mauro

Il tecnico del Sassuolo Primavera Emiliano Bigica ha parlato così ai media presenti, tra cui FirenzeViola, dopo la vittoria contro l'Inter nella prima semifinale scudetto del campionato di categoria, toccando poi anche la finale di Conference League: "Le emozioni questa sera sono tante e me le hanno regalate questi ragazzi fantastici. Per noi è la prima finale e ne siamo molto felici. Italiano? A Firenze ha collezionato due semifinali e una finale di Coppa Italia e due finali di Conference League. Vincenzo ha dato una mentalità da squadra vera e squadra importante alla Fiorentina.

Non dimentichiamoci del periodo da cui veniva la Fiorentina prima del suo arrivo, dove si lottava per non retrocedere. Per questo bisogna elogiare il suo lavoro e quello della società. Hanno meritato di giocare questa finale e avranno tutta la città a sostenerli".