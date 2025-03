Dagli inviati Berisha: "Gara equilibrata, alla fine potevamo anche pareggiarla: dato tutto"

Medon Berisha, centrocampista del Lecce, ha preso la parola presso la sala stampa dello stadio Franchi al termine della sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Non penso che sia mancato coraggio, abbiamo dato tutto fino alla fine. Potevamo pareggiare la partita, è stata equilibrata fino alla fine: abbiamo concesso, tranne il gol, il rigore fallito e la traversa dei viola”.

Cosa manca per trovare la vittoria che sta mancando?

“Dobbiamo cercare più la porta, è quello che in questo momento non abbiamo”.