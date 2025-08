Dagli inviati Bianchi (prep. portieri ACF): "Martinelli maturo, sembra già un trentenne"

vedi letture

fonte dal nostro inviato in Inghilterra, Andrea Giannattasio

Giorgio Bianchi, preparato dei portieri viola, ha parlato a margine del ritiro della Fiorentina in Inghilterra: "Il ritiro sta andando bene, per quanto riguarda i portieri stiamo riuscendo a portare avanti un lavoro che ci eravamo prefissati prima: "Il rapporto tra i portieri è speciale, anche perché David ha una capacità di relazionarsi con gli altri davvero eccezionale. Cerchiamo anche di lavorare sullo specifico di cui ogni portiere ha bisogno".

Come ha visto Martinelli?

"Negli atteggiamenti sembra un portiere di 30 anni, non 18. Anche per quello che riesce a trasmettere alla squadra".

Che tipo di lavoro fate con i piedi?

"Secondo me è la parte che siamo riusciti a migliorare di più in De Gea. Se noi riusciamo a mantenere il suo livello standard siamo a posto".

Come lavorate sull'errore?

"Per noi il portiere non sbaglia mai, troviamo sempre una scusa (ride, ndr). Martinelli sotto questo aspetto è bravo, va avanti subito".