BARONE, Italiano una scelta che parte da lontano

Assieme al nuovo tecnico viola Vincenzo Italiano, che oggi verrà presentato alla stampa, era presente anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, che ha introdotto l'allenatore. Ecco le parole del dirigente: "A nome del presidente Commisso e di suo figlio, ringrazio tutti per la presenza a questa giornata speciale e importante. Questo luogo rappresenta al meglio la città di Firenze e il popolo viola. Per fortuna oggi presentiamo Vincenzo Italiano, una scelta che parte da molto lontano: io con colui avevo parlato già nel 2018, quando era al Trapani. In lui vediamo un uomo e un allenatore: un uomo con valori, trasparenza e sincerità (Vincenzo è anche siciliano come me). Ha un modo di mettere in pratica il calcio che a noi piace, con ritmo, velocità e premio ai giovani calciatori che sotto la sua guida sono cresciuti. Tutti insieme con Pradè e Joseph abbiamo ritenuto che Italiano fosse la persona giusta per far crescere la nostra squadra ed esaltare il popolo viola: non vediamo l'ora di tornare allo stadio e stiamo lavorando con la Lega perché i tifosi tornino allo stadio. In tutto il mondo oggi, compresa l'Italia, ci sono situazioni di grande difficoltà per i lavori e le famiglie, non ultima a Firenze il caso della GKN: a nome della Fiorentina massima solidarietà e vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie".