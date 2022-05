BAIANO A FV, Chance importante con la Juve, Piatek...

Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a margine della cena del "Viola club 2005" a Firenzeviola.it affrontando vari temi, tra cui le ultime battute della lotta per un posto in Europa ed il mercato estivo della Viola. Ecco le sue parole:

"La Fiorentina si è complicata da sola a Genova contro la Sampdoria, nessuno si aspettava un risultato così ma può capitare a tutti. Adesso ha un'altra chance importante contro la Juventus, che diventa quindi la partita nella partita. I Viola devono puntare solo a vincere, il pareggio credo non basti per ottenere un piazzamento in Europa. Va sicuramente vista anche la formazione che metterà in campo Allegri, forse darà spazio a chi solitamente gioca meno e ad alcuni giovani, in questi casi però la formazione conta poco, sono importanti solo le motivazioni, e la Fiorentina ne ha sicuramente di più. In estate il primo rinforzo per essere competitivi deve essere un'attaccante. Piatek non credo verrà riscattato, si punterà sicuramente su Cabral ma serve anche un attaccante da doppia cifra"