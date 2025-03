Dagli inviati Badelj: "Stasera c'era chimica come nella nostra Fiorentina. Quando torno mi sento a casa"

Milan Badelj, ex centrocampista della Fiorentina ora al Genoa, ed oggi al Pepito Day ha parlato in zona mista: "Stasera sono tornato per Pepito, ma soprattutto non da avversario e me lo sono goduto un pochino di più (ride, ndr). Per me è sempre emozionante e molto particolare per diversi aspetti, sono tanto orgoglioso di averlo avuto come compagno di squadra e aver condiviso lo spogliatoio con lui, è speciale".

La sua Fiorentina era veramente forte.

"Sì, oggi c'era un grande giocatore che c'era al mio primo anno di Firenze (sorride, ndr). La chimica tra di noi in campo è quello che mi fa star bene, mi fa tornare ai tempi in cui ci siamo divertiti tantissimo".

Più va avanti la sua carriera e più migliora, ma oggi si è un po' trattenuto perché la guardava Vieira.

"Non lo so (ride, ndr). Sì, probabilmente sì e per quello ho chiesto di farmi giocare più dietro in un'altra posizione (ride, ndr)".

Come si trova a Genova?

"Sta andando molto bene".

Vede il Genoa nel suo futuro?

"Non lo so in questo momento, veramente. Me la sto godendo anche lì, stiamo facendo una buona stagione, ci sono stati alti e bassi in un periodo, ma ci siamo ripresi e abbiamo tanta fiducia nei nostri confronti. Affronteremo il campionato nel migliore dei modi".

Cosa è cambiato rispetto all'inizio?

"Per me è il quinto anno che sto a Genova, ottobre e novembre sono sempre molto, molto difficili, un po' come gennaio a Firenze. Abbiamo avuto diversi infortuni, le cose non andavano bene da quel punto di vista, poi una volta ripresi abbiamo vedere il valore della squadra, che non può assolutamente retrocedere".

Dopo Fiorentina-Genoa è andato sotto la curva dei viola. Un gesto bellissimo.

"Per portare rispetto alla Fiesole oggi Ferrovia e a tutte le persone che mi hanno sostenuto e accolto qui. Quando torno mi sento a casa".