ANTOGNONI, Castro, un esordio meritato. E ora...

Al via le Olimpiadi Metropolitane dello Sport. Alle 18.30 da Palazzo Medici Riccardi a Piazza della Signoria la staffetta di Gianni Lonzi, Antonella Ragno, Svetlana Korytova e Gianni De Magistris come tedofori. Pergamena da Antognoni alla moglie di Paolo Rossi Federica Cappelletti. Ecco le parole dell'attuale club manager della Fiorentina che non ha voluto parlare della sua situazione legata al futuro in società: "Era il minimo che potessi fare essere qui per ricordare Paolo Rossi. Se n'è andato troppo presto e tutti lo ricordiamo con affetto: aveva un'allegria che riusciva a trasmettere anche a noi. Paolo deve essere ricordato nei migliori dei modi perché ha vinto un pallone d'oro. L'Europeo? Vedo una certa somiglianza nel gruppo e nella squadra con il suo allenatore: non è facile far bene nelle competizioni, ma penso che l'Italia possa far bene. Questa squadra ha sempre dimostrato di essere propositiva. Mancini? In Italia si pensa più al risultato che al gioco ma lui ha improntato una squadra sulla base di un gioco moderno ed offensivo. Ha a disposizione dei giocatori bravi. Castrovilli esordiente ad Euro2020? Se lo meritava, quantomeno di essere nei 26 azzurri: è stato in campo pochi minuti ma va bene lo stesso, anche chi gioca meno può dare il suo contributo".