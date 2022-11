AG. BERTI, Tommaso sogna l'esordio. Su Italiano...

Angelo Rea, agente di Tommaso Berti ed ex calciatore del Sassuolo, intercettato sugli spalti del "Torrini" durante la sfida fra Fiorentina Primavera e Cesena, ha parlato ai media presenti, fra cui FirenzeViola.it: "Sono contento per i risultati che sta raggiungendo la Fiorentina. Tommaso si trova molto bene con Aquilani. Il gioco del mister si sposa molto bene con le sue caratteristiche. Lui deve solo crescere e una squadra come la Fiorentina glielo può permettere. Su di lui c'erano anche altri club. Aquilani ha fatto sicuramente la differenza nella scelta del club. Aquilani da giocatore aveva caratteristiche simili e può farlo crescere molto".

Berti viene considerato un predestinato, giocando già un campionato di C. Lei da ex giocatore come vede un suo ritorno in un campionato Primavera?

"Tommaso come testa non ha nulla a che vedere con i 2004. Abbiamo fatto questa crescita perché lui si deve completare fisicamente. In questi anni speriamo che vada a compensare questo limite fisico. Per lui forse è più facile giocare in prima squadra che in Serie C, dove il gioco è più fisico.

Italiano ha fatto esordire Distefano in Conference. Tommaso culla questo sogno?

"Il sogno è esordire in Serie A. È il sogno di tutti. Il lavoro paga, lui lavora tanto e per me se Italiano avrà bisogno di lui ripagherà la fiducia".

La Fiorentina di Italiano sta faticando...

"Italiano è un grande allenatore, che può portare la squadra sui binari giusti. La squadra si potrà riprendere e fari risultati. Contro la Sampdoria sarà difficile, ma se i viola giocheranno come sanno la possono portare a casa".