VIOLA, 10° per costo di mercato di ogni punto ottenuto

Con il mercato di gennaio ancora aperto il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica delle squadre di Serie A che hanno speso in media di più per ogni punto ottenuto in campionato sulla base del prezzo d'acquisto della rosa. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova al decimo posto con una media di 4,6 milioni di Euro spesi per punto. La squadra che ha speso di più per ogni punto è la Juventus. I bianconeri in media hanno sborsato circa 16 milioni per ognuno dei 37 punti conquistati in questo campionato. Secondo gradino del podio per il Milan (11,3 mln) e terzo posto per la Roma (7,1 mln). Di seguito il post Instagram con la classifica completa: