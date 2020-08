VALENCIA, Via alla stagione: due positivi al Covid

L'ultima stagione è stata molto difficile per il Valencia. In Liga è arrivato un deludente nono posto, in Champions League c'è stata l'eliminazione agli ottavi contro l'Atalanta e, tra l'altro, questo club è stato tra i più colpiti dal coronavirus in Spagna. Archiviata quest'annata calcistica, la squadra spagnola si è ritrovata per i test prima della preparazione per il campionato 2020/2021 (in cui non ci sarà Alessandro Florenzi, che ha già salutato). E, effettuando questi controlli, sono stati riscontrati due nuovi casi di positività al Covid-19. Una notizia comunicata dallo stesso Valencia, che però ha precisato che i tesserati in questione stanno bene e sono già stati posti in isolamento. Due giorni fa, sempre in Spagna, nell'Atletico Madrid erano stati riscontrati due casi di positività nei test effettuati per la Final Eight di Champions League.