VACANZE VIOLA, Maleh è a Mykonos con la fidanzata

Dopo una lunga stagione è tempo di ferie anche per Youssef Maleh: come possiamo vedere dal suo profilo Instagram il centrocampista acquistato a gennaio dalla Fiorentina, dopo aver terminato alla grande la stagione col Venezia (promozione in A che è passata da alcune sue grandi prestazioni nei play-off) si gode l'isola di Mykonos insieme alla fidanzata Fiammetta in attesa di capire quale sarà il suo futuro, ovvero se sarà subito viola oppure passerà da un altro prestito.