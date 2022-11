STORIA, 100 anni fa la rissa fra Libertas e CS Firenze

Un secolo fa, esattamente il 19 novembre 1922, andò in scena la più celebre rissa del calcio fiorentino nel derby fra Libertas e C.S Firenze. Tutto si scatenò quando la Libertas passò in vantaggio e Pierucci, in quel momento alla Libertas ma con un passato al C.S., andò ad esultare sotto i suoi ex tifosi. A quel punto Brunello Balzini, tifoso del C.S. scavalcò la recinzioni e manganellò lo stesso Pierucci. I carabinieri entrarono dunque in campo e arrestarono Pierucci, scatenando la tifoseria del C.S. che entrò in campo scatenando un inferno. Il tutto riprese a fine gara, con un secondo round di pari livello. La partita terminò 1-1 ma la commissione assegnò, poi, il 2-0 a tavolino alla Libertas. Neanche 4 anni dopo quei tifosi si sarebbero ritrovato a sostenere un'unica squadra, la neonata Fiorentina. A riportarlo è La Nazione.