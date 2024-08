SERIE A, Viola 10ª per percentuale su calci di rigore

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Negli ultimi anni, soprattutto nella passata stagione, uno dei temi più discussi in casa viola erano i numerosi errori dagli undici metri. Secondo quanto riportato da Transfermarkt.it, la Fiorentina è decima in Serie A per percentuale di rigori realizzati (79,5%) con ben 9 penalty falliti.

Al primo posto di questa speciale classifica c'è il Torino: in 3 anni i granata non hanno mai sbagliato un tiro dal dischetto. Mentre la più bassa percentuale è del Milan: i rossoneri hanno il 62,5% di rigori realizzati nell'ultimo triennio, sbagliandone 6.