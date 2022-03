ROSS&VERONICA, I volti social di ACF si raccontano

Intervistate oggi da La Nazione, Rossella Petrillo e Veronica Maffei - volti della comunicazione digital della Fiorentina - hanno raccontato il loro lavoro in viola, dando anche qualche retroscena particolare. Ecco alcune delle loro dichiarazioni:

Rossella Petrillo: "Ricordo ancora la mia prima partita da tifosa in Fiesole: giocammo contro la Juve ma la gara non andò bene… Non mi sono mai sentita così viva come quando ho raccontato il pregara dallo stadio Olimpico in Roma-Fiorentina: ho capito di aver davvero trovato il mio posto nel mondo. Il divertimento, con me, non deve mai mancare, come quando abbiamo fatto le lezioni di italiano con Venuti e Gonzalez. Il più rock davanti alla telecamera? Pensavo che fosse Rosati e invece poi ho scoperto che anche Torreira ha tanta personalità da vendere, non solo in campo: si va sempre a cercare le domande più cattive per rispondere in modo scherzoso".

Veronica Maffei: "La mia passione per la Fiorentina è nata all’università. E non è un caso che la prima gara allo stadio sia stata in un derby col Siena nel settore ospiti. È uno degli aspetti che nel lavoro mi appassiona di più. In tal senso Saponara e Biraghi sono i giocatori che mi hanno rivelato i dettagli più interessanti della loro vita. Nella mia esperienza alla Fiorentina però non potrò mai scordare la giornata inaugurale del Viola Park. Sono davvero una privilegiata perché ogni giorno ricevo stima e affetto dalla società: non tutti gli ambienti lavorativi sono così. Il club è molto attento alle esigenze familiari: sono anche madre e devo conciliare le esigenze personali con il lavoro".