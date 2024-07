ROOSENBURG, L'ex viola è l'8° olandese per gol in A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Con l'imminente arrivo di Thijs Dallinga al Bologna, il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica dei migliori marcatori olandesi nella storia della Serie A. Tra questi anche un ex calciatore viola, si tratta di André Roosenburg, a Firenze dal 1950 al 1953. Il centravanti classe 1923, scomparso nel 2002, è ottavo in questa speciale graduatoria con 17 gol segnati in 59 partite. Primo, senza sorprese, è Marco Van Basten che con il Milan ha segnato 90 reti in 137 gare. Secondo gradino del podio per un altro ex Milan come Ruud Gullit.

Il "Tulipano Nero" è andato a segno 62 volte in 178 incontri. Infine, terzo posto per Clarence Seedorf. L'ex Real Madrid ha realizzato 58 reti in 396 partite in Serie A fra Sampdoria, Inter e Milan.