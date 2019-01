RENZI JR, Entra e segna nei sette minuti con l'Udinese

Nel 12-1 con cui l'Udinese ha battuto la Pro Fagagna, è entrato in campo anche il figlio dell'ex premier Matteo Renzi, Francesco. Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come sia stato suo il gol che ha chiuso la partita sul rotondo punteggio nell'amichevole organizzata dalla squadra di Nicola durante questa pausa della Serie A. Sette minuti sono bastati a Renzi jr per segnare - un gol un po' fortunato ma da bomber vero - per il figlio dell'ex premier e sindaco di Firenze.

Era la prima volta che il tecnico dell'Udinese Davide Nicola convocava Francesco Renzi in prima squadra.