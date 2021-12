PRECEDENTI, Score positivo a Verona per i viola

Attraverso il proprio sito, FootStas ha pubblicato un resconto numerico di Hellas Verona e Fiorentina in vista della sfida di oggi (fischio d'inizio alle ore 18:30). Ecco alcuni dati ed i precedenti del match tra gialloblù e viola:

Il Verona di Tudor ha rallentato la propria marcia nel corso delle ultime settimane. Due sconfitte consecutive per i gialloblu e 4 punti ottenuti nelle ultime 5 partite. La Fiorentina contro il Sassuolo ha tolto lo zero che resisteva dall'inizio della stagione alla casella pareggi. E' comunque in serie positiva da 4 giornate dove ha raccolto 10 punti su 12 in palio.

Il Bentegodi è uno stadio che piace alla Fiorentina, visto che i viola, pur giocando fuori casa, sono in vantaggio di vittorie sul Verona (15 a 11). Pensate che i gigliati hanno vinto 7 delle ultime 8 partite disputate nella città veneta. Il Verona non ha avuto fin qui un grande apporto dai panchinari, perché ha all'attivo solamente un gol realizzato da giocatori entrati a partita in corso; è un record negativo per i gialloblu, condiviso con Lazio, Cagliari e Sampdoria. Sei rigori segnati dalla Fiorentina: viola al top da questo punto di vista, al pari dell'Inter. Ma a differenza dei nerazzurri, i gigliati sono a 6 su 6, mentre la squadra allenata da Inzaghi ha fallito due tiri dal dischetto.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

11 vittorie Verona

9 pareggi

15 vittorie Fiorentina

40 gol fatti Verona

47 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1929/1930 Serie B Verona vs Fiorentia 1-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2020/2021 Serie A Verona vs Fiorentia 1-2